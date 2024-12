Quadro de saúde de Paulo Miklos está 'evoluindo bem'; músico segue em UTI

Paulo Miklos, 65, ex-vocalista do grupo Titãs, vem apresentando melhora no quadro de saúde. "Está evoluindo bem", confirmou a assessoria do músico em contato com o UOL.





Cantor foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Samaritano, em São Paulo, na quarta-feira (11). Ele precisou de atendimento médico após sofrer com uma gastroenterite.





Na quinta-feira (12), a assessoria negou que Paulo tenha sido encontrado desacordado por uma funcionária. Conforme a equipe do cantor, "não procedem" esses rumores veiculados por alguns portais nas redes sociais.





Paulo foi internado motivado por uma gastroenterite, nada grave, e já está em processo de cura. Assessoria de imprensa





A gastroenterite é uma inflamação ou infecção que afeta a mucosa responsável por revestir o tubo digestivo, que vai do estômago aos intestinos. Os principais sintomas envolvem diarreia e vômito, e as causas podem ser virais e ou bacterianas.