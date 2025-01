Áudio de Justin Baldoni dá detalhes de treta com Blake Lively por cena

Um áudio de Justin Baldoni, 41, revelou mais detalhes sobre a treta com Blake Lively, 37.





Um áudio do diretor de "É Assim que Acaba" explicou o desentendimento entre ele e Lively na cena do telhado no filme. O Daily Mail teve acesso exclusivo ao conteúdo.





Em mensagens de texto, a atriz parece ameaçar Baldoni por compará-la a personagem de "Game of Thrones", e Ryan Reynolds e Taylor Swift como seus "dragões". As mensagens de 2023 foram incluídas no processo de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões na cotação atual) contra a atriz.





A famosa teria se incomodado por ele não acatar suas mudanças na cena do detalhado, nem as elogiar como teriam feito Reynolds e Swift. Após dias em silêncio, Justin Baldoni retornou com um pedido de desculpas, destacando que gostava das propostas da artista. Ainda apontou que ficava "aquém" de algumas mensagens de texto e áudios da artista, preferindo as interações "cara a cara".





No áudio, Baldoni também comentou sobre a "ameaça do dragão". "É isso mesmo, você tem grandes amigos. Todos nós deveríamos ter amigos assim, além do fato de que eles são duas das pessoas mais criativas do planeta... Vocês três juntos são inacreditáveis."





O áudio foi publicado em meio às intimações de Blake Lively e Ryan Reynolds pela equipe jurídica de Justin Baldoni. Do outro lado, os advogados do casal indicam que a equipe do diretor fez "ataques de caráter" a Lively, além de fazer declarações "falsas e difamatórias".