Ávine Vinny: Saiba quem é o cantor preso no CE e dono do hit 'Coração Cachorro'

O cantor cearense Ávneh Vinny Diniz da Silva Aragão, mais conhecido como Ávine Vinny, foi preso na tarde desta segunda-feira (13), em Fortaleza, após ser detido em flagrante por policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher por ser acusado de ameaçar a ex-mulher, com quem tem uma filha.



Aos 32 anos, o artista ficou nacionalmente conhecido com a música "Coração Cachorro", que se tornou viral nas redes sociais. No entanto, sua carreira começou em 2009, quando criou, junto de alguns amigos, a banda Xé Pop, aos 20 anos.



O grupo durou seis anos, e em 2016 o cantor passou a se dedicar para sua carreira solo e fez parcerias com artistas como Simone e Simaria, Xand Avião, Matheus e Kauan, Dilsinho, Lucas Lucco, Jorge da dupla com Mateus e Ludmilla.



Nascido em Sobral, no Ceará, Ávine teve o primeiro contato com a música ainda durante a infância, quando começou a cantar em igrejas e bares da cidade. Atualmente, ele é contratado pela empresa Vybbe, produtora de Xand Avião, que também agenciava DJ Ivis.

Em entrevista recente ao F5, o cantor revelou ter mais de 20 shows agendados para o mês de dezembro, e afirmou que não esperava todo o sucesso que "Coração Cachorro" teve, chegando até ao cantor britânico James Blunt, 47, que reivindicou parte da autoria da canção, inspirada no hit "Same Mistake".



Para ele, uma das chaves do sucesso foi continuar cantando sobre amor de uma forma direta, e trazer temas com os quais o público pudesse se identificar. "Hoje as pessoas gostam de coisas mais palpáveis, dentro da realidade delas. Tanto nas letras, quanto nas produções musicais de audiovisual", completa.



Além disso, o cantor também se preparava para o lançamento da música "Serenata", uma parceria com Zé Vaqueiro, 22. "Vamos levar nossa amizade para a música", garantiu o artista. A canção terá uma batida do piseiro e a letra será sobre uma desilusão amorosa.