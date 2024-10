Boni surpreende fãs nas redes sociais e escolhe vilãs favoritas

Ivete faz roda de axé com Xuxa, Sasha e irmã de Ayrton Senna

Xuxa, Sasha e Viviane Senna estavam entre as mais animadas na apresentação de Ivete Sangalo, na noite desta quarta (30), durante jantar de gala em homenagem aos 30 anos do legado de Ayrton Senna, no Clube Monte Líbano, em São Paulo.