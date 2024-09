Funkeiro tem imagens agredindo ex vazadas e festival de Maringá cancela show neste sábado

Após imagens da câmera de segurança da casa do funkeiro MC Ryan SP serem divulgadas pelo jornalista Léo Dias nesta sexta-feira (27), o show que o cantor faria neste sábado (28) no Maringá Folia, em Maringá (Noroeste), foi cancelado.





Em nota publicada via Instagram, a Euphoria Eventos compartilhou com os seguidores que após as imagens virem à tona, eles entraram "em contato imediato com a equipe de produção" para cancelar a participação do MC.

"Após uma análise cuidadosa da situação, decidimos cancelar a apresentação do MC Ryan SP na Maringá Folia, programada para este sábado, 28 de setembro." O show aconteceria no Parque de Exposições de Maringá.



A administração do evento ressaltou que está trabalhando para substituir o show do funkeiro. Nos comentários, os seguidores aprovaram a atitude. "Qualquer pendrive é melhor que um agressor", escreveu um internauta. "Parabéns pela atitude, porque iria ser muito desconfortável esse show depois daqueles vídeos", comentou outra.



Ainda na sexta-feira, a assessoria de comunicação de MC Ryan SP enfatizou que não responde mais pelo cantor. A página oficial do funkeiro no Instagram também não se encontra mais ativa.