Britney Spears é agredida por segurança de astro da NBA, diz site

A cantora Britney Spears, 41, teria sido agredida no rosto pelo segurança do jogador de basquete Victor Wembanyama, 19, astro do time da NBA San Antonio Spurs. Segundo informações do TMZ, o incidente virou caso de polícia depois que a artista prestou queixa.





O episódio teria ocorrido em um restaurante num hotel em Las Vegas na noite da última quarta-feira (5). Imagens capturadas pelo circuito interno do estabelecimento, às quais o site teve acesso, mostram Britney caminhando atrás de Victor. Em determinado momento, ela teria tocado no ombro dele para perguntar se poderia tirar uma foto.

Foi nesse momento que, conforme o relato, o segurança teria atingido o rosto da artista com as costas da mão, ao tentar proteger o jogador de um possível assédio. O segurança não tinha conhecimento de sua identidade.





A suposta agressão teria feito Britney perder os óculos que usava e cair no chão. Ela estava acompanhada do marido, Sam Asghari, ambos fãs de basquete.





Horas depois, o mesmo TMZ publicou que fontes da polícia teriam chegado a uma conclusão de que o segurança empurrou o braço de Britney e a própria mão dela teria batido em seu rosto. Mas nenhuma hipótese está descartada. Apesar de ter pedido desculpas, uma investigação criminal está em curso.