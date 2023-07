Shopping de Londrina tem parques especiais para a criançada curtir nas férias

As férias escolares estão chegando e, para que os pequenos aproveitem o período, é possível levá-los a vários espaços. Neste mês, o Catuaí Shopping Londrina, por exemplo, reúne quatro parques com diferentes atrações.





KINDER NEON

Publicidade

Publicidade





O mais recente parque do shopping está na Praça de Eventos e conta com escorregadores de 12 e de 6 metros, cama elástica, escorregador tubular, piscina de bolinhas gigante, labirinto com obstáculos, balanço para crianças que utilizam cadeira de rodas, entre outras atividades.





A atração é voltada para crianças entre 1 e 12 anos e fica no shopping até 30/07. O ingresso custa R$ 50 para 30 minutos de diversão.

Publicidade