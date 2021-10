Bruna Marquezine aparece com sutiã transparente em desfile

A atriz Bruna Marquezine, 26, chamou a atenção neste domingo (3) ao posar na Semana de Moda de Paris, na França, com um sutiã transparente da grife Givenchy.

O sutiã, que deixou os seios à mostra, está avaliado em mais de R$ 1.100 no site oficial da marca. O look teve também um colete preto aberto, um colar e botas de cano alto.

Já na noite de sábado, Bruna já havia escolhido um visual cuja transparência era na parte de trás do corpo. "As noites de Paris são ainda melhores", publicou ela nas redes sociais.





A atriz está passando alguns dias em Paris, na França, e celebrou o aniversário de sua irmã, Luana. Elas estão hospedadas no Hôtel Plaza Athénée, que fica na região de Champs-Elysées, no 8º distrito da cidade.

As diárias do hotel chegam a custar cerca de R$ 40 mil na suíte presidencial e passam de R$ 100 mil nas suítes intituladas Haute Couture e Signature Eiffel, segundo o site oficial do local. Marquezine compartilhou com seus seguidores no Instagram as atividades que fez no hotel.





Ela e sua irmã aprenderam a cozinhar no restaurante do hotel, que antes era comandado pelo francês Alain Ducasse, o chef com maior número de estrelas do guia Michelin no mundo. "Muito obrigada Plaza Athénée e ao Chef Jean Imbert por elevarem o nível das comemorações da Lua", escreveu a atriz.





O hotel fica a um quilômetro da Torre Eiffel e a três do Museu do Louvre. A construção elegante foi feita em 1889, no entanto só foi inaugurado em 1913.