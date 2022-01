Bruna Marquezine grita de pavor e Sasha ri muito em brinquedo radical

Amigas desde a infância, Bruna Marquezine, 26, e Sasha Meneghel, 23, divertiram internautas nesta quarta-feira (5) aos mostrarem suas diferenças na hora de curtir um brinquedo radical em um parque de diversões em Orlando, na Flórida, Estados Unidos.

Enquanto Sasha aparece entusiasmada e gargalhando, Bruna chama a atenção por causa dos gritos de pavor e das expressões de medo. A atriz começa a gritar assim que o brinquedo funciona, enquanto a estilista e modelo, filha da apresentadora Xuxa, 58, ri muito do desespero da amiga.

"'É muito bom, Bubu. Levanta a mão já", sugere Sasha. "Levanta mão, não, espera, levanta a mão não", reage Bruna, apavorada. "Não é muito bom?", pergunta a estilista, sempre sorrindo. "É muito bom", responde a atriz, em tom irônico e fazendo caretas.





Bruna chega a fingir um desmaio rápido para mostrar o seu estado de desespero. Ela divulgou o vídeo em que aparece aterrorizada no brinquedo no Twitter e em sua conta no Instagram. Para uma internauta, no entanto, revelou que foi três vezes seguidas na atração. "Até agora não sei porque", disse.





Seguidores das duas brincaram de escolher a reação que teriam na diversão radical e contaram para a atriz que ela foi o motivo da diversão da noite. "Disponha", ela respondeu para um deles. Sasha também compartilhou o vídeo nas redes sociais. "Te amo", escreveu para a amiga.

As famílias das duas passaram o Natal juntas nos EUA, com todos vestidos de pijama e se divertindo em torno de presentes e de uma ceia vegana.