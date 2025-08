Bruna Marquezine vai comemorar 30 anos na Ilha Fiscal (RJ)

A atriz Bruna Marquezine, 29, vai celebrar a chegada de seus 30 anos no próximo dia 15, numa festança na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada à reportagem pela equipe de assessoria da atriz.

A Ilha, também conhecida como "castelinho", será fechada para visitação nesse dia para receber os cerca de 200 convidados que deverão comparecer. A tendência é a de que familiares e amigos mais próximos estejam na lista de celebridades chamadas.

A Ilha Fiscal, uma das maiores atrações turísticas cariocas, foi transferida para a Marinha em 1913 pelo Ministério da Fazenda como parte do Complexo Cultural da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM).





O local foi cenário do evento que ficou conhecido como "O Último Baile do Império", uma festa realizada no dia 9 de novembro de 1889, alguns dias antes da Proclamação da República (15 de novembro).

O evento foi uma homenagem aos oficiais do navio chileno "Almirante Cochrane" e reuniu a alta sociedade da época e marcou o fim da monarquia no Brasil.





Outro evento que foi realizado na Ilha Fiscal foi o aniversário de 40 anos para 1000 convidados do empresário milionário Alexandre Accioly, em julho de 2002. Na ocasião, contou com o tema anos 1960 com banda cover dos Beatles, ônibus de época tocando ininterruptamente "Yellow Submarine" e "Yesterday" e garçonetes e funcionários com perucas black power.





A então namorada de Acccioly, a atriz Carolina Ferraz, chegou de helicóptero. A festança custou cerca de R$ 600 mil.