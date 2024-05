Brunna Gonçalves faz cirurgia para reduzir a testa; entenda o procedimento

A bailarina e ex-BBB Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, revelou nas redes sociais que realizou uma nova cirurgia plástica bem incomum: a frontoplastia. O procedimento consiste no avanço do couro cabeludo para reduzir o tamanho da testa, e segundo a artista, era um sonho antigo. Mesmo que seja pouco falada atualmente, a técnica começou a voltar a moda e é o queridinha de algumas ex-BBBs. Além de Brunna, já foi realizada por Thais Braz, do BBB 21 e Linn da Quebrada, do BBB 22.







Dr. Luiz Haroldo Pereira, membro e ex-presidente da SBCP conta como é realizado o procedimento (que já existe há mais de 50 anos) e explica o porquê de ter praticamente caído em desuso, antes de voltar à moda com as celebridades.

Costumava ser mais usado para reduzir rugas na testa - Segundo o médico, a frontoplastia comumente fazia o caminho inverso. “O objetivo era levantar a testa para corrigir as rugas que aparecem nessa região e no supercílio. Para isso, era realizada uma incisão de orelha a orelha, fazia-se um descolamento e retirava-se o excesso de pele”, explica.





No entanto, com o avanço no uso do Botox e sua eficácia no tratamento e prevenção das rugas e linhas de expressão na testa, a cirurgia deixou de ser a opção mais indicada.

Agora quem avança é o couro cabeludo - Sem necessariamente o interesse de corrigir rugas, mas apenas o tamanho da testa, a frontoplastia mudou de técnica. De acordo com o cirurgião, para esta finalidade, é realizada uma incisão em frente a região capilar, que avança, resultando na diminuição da testa.





“Não é uma novidade, mas está voltando à moda agora. A cirurgia pode ser feita com anestesia local e sedação ou anestesia geral e pode ser complementar na plástica de face. Prolongando a cicatriz por dois centímetros, o paciente ameniza também as rugas. Mas com o uso do botox, a indicação para esse procedimento é muito restrita”.





Também pode ser usada para tratamento de “ptose palpebral”, ou pálpebra caída - Neste caso, a incisão muda de lugar. “Fazemos acima do supercílio e levantamos as sobrancelhas que ficaram caídas. É uma incisão de 1,5 cm x 6 cm com a ressecção da pele da região do supercílio, levantando essa area”, afirma Dr. Luiz Haroldo.





Coceira, dormência e desconforto na recuperação - Apesar das novas técnicas para substituir boa parte das finalidades da frontoplastia, o que levou o procedimento a “desaparecer” por um tempo foram os sintomas do pós-operatório. “Quando você faz a incisão, depois o paciente sente coceira, os pontos podem ficar irritados, dá um pouco de dormência, então não é algo simples e deve ser feito somente em casos bem específicos, com a indicação do cirurgião plástico”, finaliza.