Bruno Mars se despede do Brasil com tatuagem do Cristo Redentor

Bruno Mars passou um mês no Brasil, fez 15 shows em cinco capitais e aproveitou o país como poucos artistas internacionais fazem. Como forma de despedida, o artista tatuou o Cristo Redentor na região do tórax.





O artista divulgou o desenho em um vídeo com a gravação de diversos momentos que viveu por aqui, como idas a bares e bastidores de shows. Tudo isso embalado por uma música no ritmo do funk cantada por ele.





"Obrigada Brasil por 15 shows incríveis. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Mais de um mês no Brasil e eu nunca mais vou ser o mesmo. Bonde do Brunão", escreveu o artista na legenda da publicação.





Nas redes sociais, o tatuador responsável pela arte afirmou que Bruno foi humilde e agradável e que os dois conversaram bastante. "Até fui convidado para tomar uns drinks com ele e com a banda. Pretendo preservar a magia desse momento, sem entrar em mínimos detalhes, respeitando a forma discreta como ele vive a vida e garantindo que ele continue me vendo como um cara legal."





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.