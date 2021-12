Cantor Ávine Vinny é solto após prisão por ameaça à ex-mulher

O Cantor Ávine Vinny, conhecido pelo hit "Coração Cachorro" em parceria com Matheus Fernandes, foi solto na tarde desta terça-feira (14), após ser preso ontem, em Fortaleza, por ameaçar a ex-mulher. A informação é do jornal "O Povo".

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Nesta segunda-feira (13), a Polícia Civil do Ceará informou a reportagem que Ávine, sem citá-lo nominalmente, foi preso em flagrante por ter feito ameaças contra a ex-companheira, com quem manteve um relacionamento por oito anos, através de uma ligação. A prisão foi no âmbito da violência doméstica.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Segundo os agentes, Ávine continuou as ameaças contra ela enquanto a ex-mulher estava na Delegacia de Defesa da Mulher.





A afiliada da Globo TV Verdes Mares apurou que o artista dividiu cela com outras pessoas - os detentos cantaram músicas dele por diversas vezes durante a noite. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Ceará e com a assessoria do cantor, mas ainda não obteve retorno.





Carreira

Continua depois da publicidade





Ávine Vinny viu o hit "Coração Cachorro" ser uma das 50 músicas mais tocadas no Spotify em novembro de 2021. A canção foi classificada na playlist "Billboard Global Excl US", da Billboard, importante publicação norte-americana que traz as canções mais ouvidas da semana.





Em entrevista recente ao programa "The Noite", apresentado por Danilo Gentili, o cantor afirmou que está feliz com o hit e está com mais de 80 shows para dezembro e janeiro de 2022. O refrão do seu maior sucesso traz a melodia de "Same Mistake", canção do cantor inglês James Blunt, de 2007.





O britânico, inclusive, gravou um vídeo em que dança a música e parabenizou Ávine Vinny pelo sucesso.

"A partir daí, as gravadoras se falaram, mas eu trocar ideia com ele ainda não. Mas acho que vai rolar", disse o cantor após o britânico dizer que "mandaria a conta bancária".





O artista também afirmou ser evangélico durante a atração do SBT. Ele diz cantar na igreja desde os 12 anos, mas não conseguiu seguir carreira gospel. Em conversa com a Folha de S.Paulo no último mês, ele chegou a anunciar que lançaria um feat com Zé Vaqueiro,





Ávine Vinny começou a carreira de cantor em 2009 e também fez parcerias com os artistas Xandy, Solange Almeida, Mateus e Kauã, Jorge e Matheus. Ele fez parte da banda "Xé Pop" aos 20 anos, mas optou pela carreira solo e hoje faz parte da Vybbe, produtora comandada pelo artista Xand Avião.