Cantor Conrado tem alta da UTI um mês após o acidente

O cantor Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, teve alta da UTI no final da tarde de segunda-feira (6). O artista foi transferido para a a enfermaria do Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo, onde segue internado. João Vitor Moreira Soares, nome de batismo do sertanejo, está hospitalizado desde que sofreu um acidente de trânsito no dia 7 maio.

Conforme o boletim médico divulgado pela equipe do cantor pelas redes sociais, o músico Júlio Cesar Bigoli Lopes, que está internado no mesmo hospital também apresentou melhoras no seu quadro clínico e foi transferido para a enfermaria. Ainda não há previsão de alta médica para os dois.





"Hoje nossos guerreiros deram mais um passo importante na recuperação. No fim da tarde de hoje [dia 6], após a emissão do boletim oficial, ambos já deixaram a UTI e seguiram para o tratamento na enfermaria, como já programado pela equipe médica. Pedimos a todos que continuem em corrente de oração para que em breve ambos possam se recuperar em casa. Obrigado, Brasil, por estarem conosco", diz a nota oficial emitida pela assessoria dos artistas.





João Vitor e Júlio César ficaram gravemente feridos quando o ônibus que levava a dupla Conrado e Aleksandro e sua equipe tombou na Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu (SP). O veículo havia partido de Tijucas do Sul, no Paraná, e tinha como destino São Pedro, em São Paulo, onde os artistas fariam show. O acidente provocou a morte do cantor Aleksandro e de outras cinco pessoas da equipe.

Após o acidente, os dois foram encaminhados em estado grave para o Hospital Regional de Registro (SP). João Vitor teve que passar por várias cirurgias desde foi internado. O músico permaneceu em coma na UTI até o dia 12 de maio, quando acordou e comentou com sua namorada que se lembrava de algumas cenas do momento em que o ônibus tombou na pista.





