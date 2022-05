Ônibus da dupla Conrado & Aleksandro sofre grave acidente no interior de SP

O ônibus da dupla Conrado & Aleksandro sofreu um grave acidente na rodovia Régis Bittencourt na manhã deste sábado (7), perto de Miracatu, interior de São Paulo, sentido Curitiba. O acidente foi registrado por volta das 10h30. Conforme apurou a reportagem, pelo menos 19 pessoas estavam no veículo. Seis mortes foram confirmadas até as 14h25. Entre os confirmados está o cantor Aleksandro Correia.

De acordo com a concessionária Arteris, a pista está interditada no km 402,2. O tráfego flui pela faixa de aceleração. Há 10 km de fila no local. A pista no sentido São Paulo flui com 2 km de fila. Equipes da concessionária e PRF (Polícia Rodoviária Federal) trabalham no local.

A dupla se apresentou na sexta-feira (6) em Tijucas do Sul, no Paraná, e seguia para São Pedro (SP) para um show neste sábado (7).