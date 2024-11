Cantor e ator Agnaldo Rayol morre aos 86 anos

Ele trabalhou também no cinema. Estreou aos dez anos no filme "Também Somos Irmãos, e depois lançou filmes como o aventuresco "Agnaldo, Perigo à Vista", em 1969, "A Herança", em 1971, e "Possuídas pelo Pecado", em 1976.

Além de cantor, Rayol foi apresentador de TV e ator, tendo participado de novelas da TV Record como "As Pupilas do Senhor Reitor", lançada em 1970, e "Os Deuses Estão Mortos", do ano seguinte.

Rayol começou a cantar muito cedo, aos cinco anos, no programa "Papel Carbono" da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Depois ele se mudou para Natal, onde trabalhou em rádios locais.

