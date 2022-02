Cantora Céu recebe diagnóstico de Covid e cancela shows

A cantora Céu recebeu nesta terça-feira (22) o diagnóstico de Covid-19. Segundo a assessoria de imprensa da artista, ela se encontra bem e ficará isolada em casa.

Céu se apresentaria no Sesc Pinheiros, em São Paulo, nos dias 25, 26 e 27 deste mês. Todas as apresentações foram canceladas. Por ora, não há previsão de novas datas.

"Com muita dor no coração", diz a cantora sobre os cancelamentos. "Mas na certeza de ser a decisão certa, cuidar da saúde pra entregar o show mais cremoso possível, aquele que vocês realmente merecem", afirma ainda em postagem nas redes sociais.





A artista, que pede aos seus seguidores que continuem usando máscara, diz já ter tomado duas doses e o reforço da vacina contra a Covid-19. O esquema vacinal completo é apontado por especialistas como imprescindível para evitar formas graves da doença.





Os shows no Sesc Pinheiros teriam em seu repertório as faixas do disco "Um Gosto de Sol", primeiro álbum em que Céu interpreta apenas músicas de outros compositores. O trabalho tem direção musical de Marcus Preto e produção de Pupillo, que se apresentaria com a cantora.

Na segunda-feira (21), o Brasil registrou 333 mortes por Covid e 43.001 casos da doença. Com isso, o país chegou a 644.695 vidas perdidas para o vírus e a 28.250.591 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.





A média móvel de casos é de 101.351 infecções por dia, uma queda de 38% em relação aos dados de duas semanas atrás.





Já a média móvel de mortes está em estabilidade, ou seja, sem variações superior a 15%. Ela agora é de 826.