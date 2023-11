Carlos Villagrán, o Quico de 'Chaves', é diagnosticado com câncer e tranquiliza fãs

Carlos Villagrán, o Quico, de "Chaves", revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata e que precisou passar por uma cirurgia. Aos 79 anos, ele tranquilizou os fãs quanto ao seu estado de saúde.







"Acabei de fazer uma cirurgia de próstata e nada mais. Ainda não fiz meu testamento. É uma irresponsabilidade da minha parte, eu sei. Mas tenho medo de fazer o meu testamento. Pela teoria de Murphy, assim que você diz uma coisa, tudo muda. Então, continuo pensando um pouco mais sobre isso", disse ele à revista People espanhola.





"Não se preocupem nem se assustem, isso aconteceu há algum tempo e eu nunca anunciei. Estou bem de saúde, trabalhando e graças a Deus passo bem", disse ele nas redes sociais. "Estou trabalhando em 'Anahein' na Disneyland agora".





Carlos segue interpretando o personagem em shows até hoje. Ele é casado com Rebeca Palacios. De seu primeiro casamento com Sylvia Salinas, ele tem quatro filhos: Sylvia, Samantha, Edson e Paulo. Depois, do casamento com Graciela Rivera, nasceram outros dois: Gustavo e Vanesa.