Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses, nega acusações de agressão sexual

O vocalista do Guns N' Roses, Axl Rose, negou a agressão sexual da qual foi acusado pela modelo Sheila Kennedy. A violência teria supostamente ocorrido em 1989, quando a banda estava no auge do sucesso.







De acordo com entrevista do advogado do cantor, Alan Gutman, para o site TMZ, o incidente nunca aconteceu. "Notavelmente, essas reivindicações fictícias foram apresentadas ao Estado de Nova York um dia antes de expirar o prazo."





Ainda segundo o advogado, Axl Rose não se lembra de ter conhecido ou falado com a modelo, nem nunca ter tido conhecimento das alegações de agressão apresentadas nesta quarta-feira (22). A defesa acrescentou que o cantor está confiante de que o caso será resolvido a seu favor.





Na ação judicial apresentada eletronicamente, a vítima alega que Rose, atualmente com 61 anos, "a agrediu sexualmente" e que ela "não deu seu consentimento e se sentiu dominada". Os fatos, explica Kennedy na ação, ocorreram no quarto de um hotel em Nova York, depois de se conhecerem em uma boate.