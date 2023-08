Caso Larissa Manoela: entre o amor e o controle excessivo

Quando a mãe da atriz Larissa Manoela parou de seguir a filha em uma rede social poucos meses atrás, os rumores de uma crise na relação familiar ganharam força.





Parte desse quebra-cabeça entre a filha única e seus pais foi revelado no domingo (13), ironicamente Dia dos Pais, momento em que Larissa Manoela falou ao Fantástico sobre o rompimento de sua relação com eles. Depois disso, a atriz deu nova entrevista ao Fantástico, no último domingo (20), tendo ainda abordado o assunto com indiretas nas redes sociais, assim como a mãe, que também deu entrevista ao SBT.

Paranaense de Guarapuava, Larissa Manoela, hoje com 22 anos, começou a sua carreira ainda criança, aos 4 anos, o que fez com que seus pais fossem seus empresários desde o início. Um de seus primeiros trabalhos foi no filme “O palhaço”, dirigido pelo ator e diretor Selton Mello, mas foi com a personagem Maria Joaquina, no remake de Carrossel (SBT), que ela atingiu a fama. Em 2022, sua carreira ganhou mais um destaque: Larissa alçou o protagonismo da novela “Além da ilusão” (Globo).





Na primeira entrevista ao Fantástico, ela conta que a divergência com os pais se iniciou quando ela fez 18 anos e começou a querer saber mais sobre os ganhos resultantes de seu trabalho. No último ano, esses questionamentos teriam ficado mais incisivos, deixando a relação familiar cada vez mais balançada.





Larissa divulgou, no programa dominical, áudios de conversas que teve com a mãe. Neles, ela diz coisas como: “Eu nunca quis nada teu. Nada. Eu vou te falar uma coisa. Pra você, eu só vou ser título de mãe” e “Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”. Na prática, apesar dos 51 milhões de seguidores no Instagram e contratos de publicidade com marcas internacionais e nacionais, além de três empresas em seu nome, Larissa Manoela não podia muito…





