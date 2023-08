Mãe de Larissa Manoela chama família de André Frambach de 'macumbeira' e é criticada

Um print de uma conversa entre Larissa Manoela, 22, e a mãe, Silvana Taques, 52, indica que a relação entre ela e o noivo da filha, o ator André Luiz Frambach, 26, não era boa. Durante troca de mensagens no Natal de 2022, quando a atriz preferiu passar a festa ao lado dos sogros, Silvana se referiu à família espírita do ator como "família de macumbeiros".





O trecho específico do print da conversa, publicado pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, não apareceu na reportagem do Fantástico (Globo). Procurada, a assessoria de Larissa e André respondeu que "tudo o que havia para ser comentado está exposto nas entrevistas da atriz, da advogada do caso e dos comunicados já divulgados".

Pai de André, Paulo Henrique Frambach publicou uma mensagem nas redes sociais, sem citar nomes, em que fala que "o culto à mentira é um dos mais danosos comportamentos a que o indivíduo se submete".





Nas redes sociais, Silvana Taques tem sido acusada por uma suposta intolerância religiosa. Ela também não respondeu as solicitações. Dias após a exibição das declarações de Larissa sobre seu patrimônio de R$ 18 milhões, Silvana e Gilberto, pai de Larissa, passaram a sofrer ataques sem tréguas na internet e leram em postagens que eram tóxicos, narcisistas e usurpadores.





Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, Silvana disse que sentia "profunda tristeza e desolação" e "imensa preocupação" com a filha e que "nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento da Larissa".





Silvana não esconde que é contra o relacionamento da filha com André e disse que, no momento em que ela comunicou que viveria com o ator, "eu aceitei, mas não concordei".