Como foi o encontro de Angelina Jolie com empreendedoras do ramo do café no Brasil

Na última semana, Angelina Jolie surpreendeu fãs e admiradores ao aparecer, de repente, no Brasil. De maneira discreta, a atriz visitou a aldeia Piaraçu, em Mato Grosso, e conversou com Raoni Metuktire, o cacique Raoni.





Detalhes da visita não foram compartilhados por ela, mas pela página oficial do Instituto Raoni e por perfis de fãs da atriz. Jolie, que é envolvida em questões de direitos humanos e crise do clima, também esteve em São Paulo, onde se encontrou com as donas do Café Por Elas, empreendedoras do ramo cafeeiro.





As irmãs e sócias Júlia e Nadia Nasr se surpreenderam quando foram chamadas para conversar com a atriz de Hollywood. "Ela se mostrou muito interessa em conhecer, tem uma escuta ativa", conta Júlia ao F5. A empreendedora de 29 anos, antes advogada, afirma que a artista se mostrou envolvida na conversa de cerca de 30 minutos sobre o negócio das irmãs, que começou em 2019 e faz a torrefação do café comprado por produtoras mulheres do Brasil.





"Ela parecia estar feliz em estar ali e ficou entusiasmada. Falou que parecia um café com qualidade e disse assim: 'o café é de qualidade e ter sido produzido por mulheres tem um plus'", diz.





De acordo com Júlia, a atriz não experimentou a bebida da marca no local e nem comeu nada, mas disse que iria levar para casa uma caixa que recebeu das donas com o café de duas produtoras.





"Quando chegamos, ela estava tomando uma xícara com café coado e foi um amor, educada, gentil, apertou nossas mãos e nos abraçou. Durante a conversa, ela olhava no fundo dos nossos olhos."





A sócia também conta que, antes do encontro, a equipe que possibilitou a conversa não barrou possíveis assuntos. "Ela foi acessível e deixou todo mundo confortável. Eu estava muito nervosa antes de conversarmos", afirma.





No mesmo local, a atriz também foi presenteada com um cinto do estilista Maurício Duarte, de origem indígena. Assim que recebeu a peça, ela tratou de colocá-lo sobre o vestido nude que usava, e permaneceu assim para receber as irmãs.





Júlia foi reticente quanto ao motivo do encontro com a atriz e disse não saber se poderia tratar dos bastidores da conversa. Recentemente, Jolie abriu em Nova York o Atelier Jolie, espaço criativo e galeria para artistas e designers.