Corpo de Liam Payne será embalsamado e retornará a Londres na próxima semana

O corpo de Liam Payne, cantor e ex-integrante da boyband One Direction, será embalsamado e transferido a Londres, segundo o jornal argentino La Nacion. O cantor morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar do Hotel Casa Sur, em Palermo, Buenos Aires. Após a transferência do cadáver, deve ocorrer um funeral para o cantor na cidade inglesa.





George Payne, pai do cantor, foi a Buenos Aires poucos dias depois da morte do filho e é o responsável pelos trâmites para a transferência. O promotor do caso, Andrés Madrea, recebeu Payne para autorizar a transferência do corpo para o local do embalsamento, o Cemitério Britânico. O procedimento, que visa preservar o cadáver, dura cerca de dois dias.





Foi necessária a realização de uma autopsia, uma vez que a morte foi classificada como "duvidosa". O exame constatou que o cantor teve 25 ferimentos fatais e exames preliminares indicam que ele ingeriu uma mistura de substâncias como uísque e Rivotril.





Segundo o La Nacion, após o embalsamento, o corpo poderá ir para Londres, o que deve ocorrer na quarta-feira, dia 6. O velório deve ocorrer na St. Paul's Cathedral, segundo a mídia inglesa.





Payne morreu ao cair do terceiro andar de um hotel. Agentes do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) teriam sido acionados após uma chamada relatando as ações de um homem agressivo, possivelmente sob efeito de drogas e álcool.





O relatório da polícia de Buenos Aires afirmou que o quarto do cantor estava destruído e havia drogas. De acordo com o relatório preliminar, os traumas na cabeça já foram suficientes para levá-lo à morte.





Antes de morrer, Payne fez postagens em redes sociais com fotos da viagem a Buenos Aires horas antes de morrer. Segundo o jornal The Sun, ele teria dado entrada no The Priory, hospital no Reino Unido conhecido por tratar celebridades em dependência de drogas, em julho. Ele teria saído dois dias depois.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.