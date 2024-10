De cantora gospel a ícone pop, veja curiosidades sobre Katy Perry

A cantora Katy Perry completa 40 anos nesta sexta-feira (25) e metade de sua vida foi dedicada à carreira musical, com um disco de estreia lançado aos 17 anos. Intitulado com seu próprio nome, "Katy Hudson", de 2001, o álbum abordava temas de fé e devoção a Deus.





Nascida em Santa Barbara, Califórnia, e criada por pais pastores, Katy se afastou da religião com o disco "One of the Boys", de 2008, que inclui um de seus primeiros hits, "I Kissed a Girl", no qual ela canta sobre ter beijado uma garota e ter gostado.





A popularidade é comprovada pelo Google Trends, com o interesse pela cantora ao redor do mundo começando a crescer nesse período, que também foi marcado por outros sucessos, como as canções "Hot N Cold" e "Thinking of You".





Este momento foi o prenúncio do que viria a seguir, quando Katy foi elevada ao status de estrela do pop dois anos depois, com o álbum "Teenage Dream", de 2010. Com os singles "Firework", "California Gurls" e "Last Friday Night (T.G.I.F.)", foi também nesse período que ela atingiu o pico de popularidade no Trends.





O mundo voltou a se interessar por ela em fevereiro de 2015, ano em que quase atingiu seu pico de buscas novamente, durante sua apresentação no intervalo do Super Bowl, quando ela também estava no auge da era do disco"PRISM" (2013).





O show foi considerado pela Billboard como um dos 14 melhores da história desse espetáculo. Contou com a participação de Lenny Kravitz e Missy Elliott e incluiu um medley de seus sucessos, como a canção "Roar", que é o clipe mais visto da cantora no YouTube.





"Roar" também está entre os 15 vídeos de música mais vistos na plataforma, com 4 bilhões de visualizações. Katy apresentou o hit em cima de um leão animatrônico, vestindo um traje temático de fogo.





Desde então, o interesse pela cantora aumentou no Trends com o lançamento do disco "Witness", em junho de 2017, mas ela não manteve a mesma popularidade dos anos anteriores.





Apaixonada pelo Brasil, ela lançou seu novo disco, "143" no mesmo dia em que se apresentou como headliner no Rock in Rio. Este é seu primeiro álbum após um hiato de quatro anos desde "Smile" (2020), que não decolou nas paradas e trouxe poucos hits memoráveis.





Em sua última passagem por aqui, ela comeu coxinha com Ana Maria Braga, participou da Estrela da Casa (Globo) e ganhou um RH brasileiro com o nome Catarina Pereira.





Até a Gretchen já estrelou um dos vídeos oficiais da música "Swish Swish" de Katy, em 2017, e no ano seguinte, a brasileira subiu ao palco do show da cantora em São Paulo.





Esse amor também foi retribuído pelos brasileiros, mas em forma de memes. O bordão "Meu nome é Júlia" foi entoado pela multidão que assistia ao show da artista no Rock in Rio durante a música "Dark Horse". A frase virou meme em 2013, quando Júlia Ruffato, então com 10 anos, publicou um vídeo cantando a música dessa maneira.





Além disso, "Carioca Girls", uma paródia do hit "California Gurls" também fez sucesso no Brasil e acumula 7 milhões de visualizações no YouTube.





Veja os álbuns mais populares de Katy Perry no Google





1 - Teenage Dream (2010)

2 - One of the Boys (2008)

3 - Prism (2013)

4 - Witness (2017)

5 - Smile (2020)

6 - Katy Hudson (2001)





Fonte: Google Trends