De LeBron James a Rihanna, veja famosos que estiveram no Super Bowl

O Super Bowl, um dos grandes momentos do esporte norte-americano, aconteceu neste domingo (13) e contou com diversas celebridades marcando presença no evento que teve como sede o recém-construído SoFi Stadium, em Los Angeles.



A final do campeonato da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, consagrou a vitória do time de futebol americano Los Angeles Rams, que marcou 23 pontos contra os 20 do adversário, Cincinnati Bengals.



Estrelas como Kanye West e sua filha North, Joe Jonas e Sophie Turner, Ellen DeGeneres, Justin Bieber, Rihanna, Leonardo DiCaprio e até mesmo o príncipe Harry e sua prima, a princesa Eugenie, foram vistos no evento.



Além disso, artistas como Rebel Wilson, Beyoncé, Shawn Mendes, Sean Penn, Kendall Jenner e seu namorado, Devin Booker, e o jogador da NBA LeBron James também marcaram presença no evento esportivo.

O show do intervalo trouxe grandes nomes do rap. A apresentação contou com Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e Dr. Dre, e a produção artística foi feita por Jay-Z, responsável também pelas apresentações de Jennifer Lopez e Shakira, em 2020, e The Weeknd em 2021.



Os shows costumam ser grandes produções e trazem nomes que sempre chamam a atenção do público. Já passaram pelo palco estrelas como Coldplay, Bruno Mars e Beyoncé, em 2016, Lady Gaga, em 2017, Michael Jackson, em 1993, e Katy Perry, em 2015.



Nesta segunda-feira (14), a cantora Anitta, 28, foi chamada de pé frio após a derrota do time de seu affair, Tyler Boyd, 27, no Super Bowl. O affair com o jogador de futebol foi confirmado em entrevista de Anitta ao programa The Tonight Show.



Na conversa com o apresentador Jimmy Fallon, a cantora disse ter certeza que os Bengals iriam vencer. "Você sabe por que eu sei que eles vão ganhar? Porque um dos meus homens é jogador do time", brincou a artista.



Tyler Boyd, chamado de "Anitto" pelos brasileiros por causa do namoro, teve desempenho considerado modesto neste domingo. Internautas lembraram que em 2021 a cantora demonstrou interesse pelo jogador Arrascaeta, meia do Flamengo, antes do time perder a final da Libertadores.



"Anitta é muito pé frio, ficou com Arrascaeta antes da Libertadores e o Flamengo perdeu. E agora a mesma coisa com o Bengals", disse uma das pessoas que agora aponta a falta de sorte da artista. "Maior pé frio do esporte mundial! Se a Anitta está de um lado, a vitória está do outro", afirmou outra pessoa.



A cantora chegou a usar um uniforme estilizado do Bengals no ensaio de Carnaval que fez no sábado (12) no Memorial da América Latina, em São Paulo. "Go Bengals", ela escreveu na legenda de fotos com o figurino no Instagram.