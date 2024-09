'Descobri histórias que eu nem imaginava', diz Xuxa em lançamento de documentário sobre as paquitas

Uma vez paquita, sempre paquita. Era noite de lançamento do documentário sobre as suas ex-assistentes e Xuxa Meneghel fez questão de marcar presença no evento nesta terça-feira (10), no Rio. Feliz pelo encontro com várias parceiras, ela contou ter ficado surpresa com o resultado da produção.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Sim. Me surpreendi. Foi uma grande surpresa descobrir histórias impactantes que eu nem imaginava", disse.

Publicidade



Ciúmes, mágoas e brigas entre as paquitas foram expostos, assim como a difícil a relação da maioria delas com a diretora Marlene Mattos. "Ela era um sargento", diz a ex-paquita Ana Paula Guimarães, que é diretora do documentário.



Priscila Couto, que hoje é advogada, falou abertamente sobre a pressão que recebia da ex-diretora. "Não podia ganhar peso. Sofri muita pressão", disse. "Durante muito tempo isso me atrapalhou. Levei isso comigo. Resolvi anos depois na terapia."

Publicidade



Ana Paula Almeida endossa a colega paquita com relação a vilania da ex-diretora: "Ela infernizou a vida de muitas de nós".



Segundo o roteirista Paulo Mario Martins, Marlene Mattos foi procurada, mas não quis gravar entrevista.

O documentário "Para Sempre Paquitas" estreia na Globoplay na próxima segunda-feira (16).