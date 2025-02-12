Diddy processa emissora por difamação e pede US$ 100 milhões em danos morais

O rapper Sean "Diddy" Combs processou a emissora americana NBC e a produtora Ample por difamação após a exibição do documentário "Diddy: The Making of a Bad Boy", que teria, segundo a ação, prejudicado a reputação do músico. Ele pede US$ 100 milhões -cerca de R$ 577 milhões- em danos.





Segundo a representação legal de Diddy, o documentário afirma que ele "cometeu inúmeros crimes hediondos, incluindo assassinato em massa, estupro de menores, tráfico sexual de menores".





A emissora e a produtora ainda não se manifestaram sobre o caso.





"[O documentário] chega maliciosa e infundadamente à conclusão de que o Combs é um 'monstro' e 'uma encarnação de Lúcifer' com 'muitas semelhanças com Jeffrey Epstein'", alega o processo, que detalha cada uma das supostas mentiras transmitidas pelo canal.





A queixa rebate várias das supostas mentiras transmitidas. Diddy negou enfaticamente que teve algo a ver com a morte de sua ex-parceira, a modelo Kim Porter, e negou as acusações de estupro e abuso sexual de menores de idade.





A defesa do rapper disse que avisou a NBC e a Ample em dezembro de 2024 que as alegações contidas no documentário eram falsas e infundadas -mas mesmo assim a série foi lançada, em janeiro deste ano.





"Ao fazer e transmitir essas falsidades, entre outras, os réus buscaram apenas capitalizar sobre o apetite do público por escândalos sem qualquer consideração pela verdade e às custas do direito do Sr. Combs a um julgamento justo", afirma Erica Wolff, advogada de Diddy,





Diddy está sob custódia em um centro de detenção em Brooklyn, em Nova York. Ele foi preso em setembro de 2024, acusado de tráfico sexual, e desde então acumulou mais de cem processos contra si. Sua defesa alega sua inocência.



