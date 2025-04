Diego Ribas, agora 'coach' de relacionamento, quer desassociar machismo e traição do futebol

Na casa de Diego Ribas, 40, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio de Janeiro), o escritório chama a atenção pelas camisas dos clubes em que atuou ao longo de 20 anos de carreira de jogador de futebol. Também há chuteiras, troféus, medalhas, fotos e muitos livros espalhados pelo local.





Em meio a obras sobre o esporte que o tornou famoso, um olhar mais atento vai perceber outras sobre mentoria, coaching, liderança e comunicação. É que, desde que se aposentou dos gramados, Diego se tornou coach e palestrante.





Há dois meses, ele e a esposa, Bruna Letícia, lançaram um programa semanal de conselhos sobre relacionamento nas redes sociais. Trata-se do "Somos Um", em que o casal fala sobre família, parceria, filhos, fama, dinheiro, traição e outros temas ligados à vida a dois.





"A nossa intenção é mudar a crença de algumas pessoas sobre os relacionamentos", diz Diego, casado há 24 anos com a namorada dos tempos de escola. "Estar em uma união com outra pessoa é bom, e o verdadeiro homem é aquele que é fiel, que respeita e compartilha com a mulher. O casamento fiel é alegre, divertido e prazeroso."





Formada em fisioterapia, mas totalmente "feliz e completa como gestora do lar", Bruna conta que os dois chegaram a brigar no início do namoro, mas que, com o amadurecimento e a convivência, os conflitos foram diminuindo. "Às vezes discordamos de algumas coisas bobas, mas a gente tem e cultiva o amor e o respeito", afirma. "Diego é meu melhor amigo, e com amigo a gente não trai, não omite, não mente, não finge."





O ex-jogador destaca que a intenção deles não é julgar ou criticar a forma como os outros vivem. "Estamos contando a nossa experiência, e que ela possa ajudar outros casais", explica Diego, que admite que o futebol é um meio machista e misógino, mas acha que não precisa ser assim.





"O jogador de futebol é vítima uma desse meio superficial e temporário", avalia o ex-Flamengo. "Acredito que o homem de verdade não é aquele que senta à mesa para falar sobre mulheres, traições e bebidas -e essa imagem já foi mais enraizada e associada ao meio. Felizmente, isso está mudando e fico feliz em poder contribuir com essa transformação."





Cristãos e pais de três filhos (Matteo, Davi e Letícia), Diego e Bruna aproveitaram a entrevista à reportagem para dar dicas de como manter um casamento saudável, como encontrar tempo para o companheiro e verbalizar os sentimentos (confira todos no vídeo que abre este texto). Para o casal, a traição é um dos perigos mais iminentes e fatais para uma relação.





"Acreditamos que a traição é a forma mais covarde, desleal e dura de machucar o seu parceiro", afirma Diego, que aconselha ter cuidado com as amizades e até com determinados grupos de WhatsApp. "Cuidado com quem você troca mensagens e preste atenção nos conteúdos que te mandam que não fazem parte da fidelidade. Caia fora disso!", alerta.





Comentarista da Globo com um contrato que prevê 10 participações nas transmissões da emissora ao longo do Brasileirão), Diego diz que nunca se incomodou com os rótulos que lhe foram atribuídos. No início da carreira, ele foi considerado "rebelde" devido a certas atitudes em campo (como comemorar um gol do Santos em cima do escudo do São Paulo em pleno Morumbi, em 2002).





Já no final da carreira, era chamado de "certinho" pelas entrevistas quase sempre em tom moderado. "Tive atitudes impensadas quando mais jovem, sim, e fui amadurecendo. É um processo natural. Nunca me importei com rótulos. O que eu sempre fui e sou é autêntico", analisa.





Diego não se incomoda com a pergunta sobre Robinho, com quem fez uma dupla histórica no começo da carreira no time do litoral paulista. O ex-colega foi condenado a 9 anos de prisão por um estupro coletivo cometido na Itália em 2013. Ele cumpre a pena na Penitenciária 2, em Tremembé (interior de São Paulo).





"Estive em Santos há um tempo [2022], fui jogar futebol na praia e ele estava lá. Tiramos uma foto e virou uma grande polêmica", lembra Diego. "Eu amo o Robinho e, claro, se ele cometeu um erro, ele precisa pagar como está pagando."





"Não tenho mais contato com ele, mas falamos esporadicamente com a esposa dele [Vivian Guglielmetti]", diz. "Fico na torcida com todo o meu coração de que ele esteja bem."