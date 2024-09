Dinho Ouro Preto fica sem ingresso para show de reencontro do Oasis: 'Não foi dessa vez'

Dinho Ouro Preto está chateado: o cantor não conseguiu um ingresso para assistir à turnê de reencontro do Oasis. A dificuldade para conseguir uma vaga no show dos irmãos ingleses está sendo alvo até de investigação pelo governo do Reino Unido.



"Não fui selecionado para a compra dos ingressos do Oasis", lamentou Dinho no Instagram. "Resta torcer para que a turnê seja mundial e que em algum momento eles passem por aqui antes de brigarem de novo", brincou.



O vocalista do Capital Inicial ainda especulou uma maneira de conseguir um lugarzinho no show. "Quais são as minhas chances de conseguir ver os caras? Será que eu posso tentar ir para a casa dos dois irmãos e suplicar um ingresso? Será que eu tento hackear o sistema? Ou será que eu tento encontrar algum amigo em comum, o que é bastante improvável? Mas estou aceitando sugestões", falou Dinho.



Formado pelos irmãos Noel e Liam Gallagher em 1991, o Oasis anunciou 17 datas no Reino Unido e na Irlanda a partir de julho de 2025. Todos os ingressos no Reino Unido foram vendidos em cerca de 10 horas após a abertura do site.