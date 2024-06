Diretor diz que Kate Winslet teve 'depressão pós-parto' depois de 'Titanic'

Kate Winslet, 48, e James Cameron, 69, falaram à revista Variety sobre os supostos conflitos que teriam enfrentado nas filmagens de "Titanic". Meses após o lançamento do filme de 1997, ela afirmara à imprensa que só voltaria a trabalhar com Cameron "por muito dinheiro".



O diretor afirma que nunca brigou de fato com a atriz e atribui tais atitudes dela a uma espécie de "depressão pós-parto" após o fim das gravações do longa. "Nunca houve nenhuma rixa entre nós. Ela teve uma depressão pós-parto por ter feito Rose [sua personagem em 'Titanic']. Nós falamos sobre o fato de ela se aprofundar muito [nos papéis que faz]. Seus personagens acabam causando um impacto duradouro e às vezes dramático sobre ela", analisou ele, em depoimento à revista Variety.



A própria Kate admitiu se arrepender das coisas que disse anos atrás sobre a experiência no longa. "Tem uma parte de mim que se sente triste por essa especulação estúpida na época de 'Titanic' acabar ofuscando o relacionamento que tenho com ele [Cameron]. Ele sabe que eu topo qualquer coisa. Qualquer desafio ou conselho que ele me passe, vou aceitar."



Vale lembrar que a atriz e o diretor voltaram a trabalhar juntos depois de "Titanic". Ela foi uma das protagonistas de "Avatar: O Caminho da Água", em 2022.