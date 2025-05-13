Divulgadora do 'Tigrinho', Virgínia Fonseca depõe na CPI das Bets no Senado

A apresentadora e influenciadora digital Virgínia Fonseca depõe nesta terça-feira (13) na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, no Senado, munida de um habeas corpus que a permite ficar em silêncio sobre perguntas que possam incriminá-la.





Virgínia tem mais de 53 milhões de seguidores no Instagram e é uma das principais garotas propagandas de casas de apostas. A influencer chegou ao Senado acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, vestida com uma camiseta com o rosto da filha.





Virgínia negou que recebesse um percentual do lucro da bet a partir da perda de cada apostador influenciado por ela. A apresentadora disse ter "apanhado calada" quando surgiu essa informação porque o contrato tinha uma cláusula de confidencialidade.

"Era um valor fixo, se eu dobrasse o lucro [da bet], eu receberia 30% a mais da empresa. Mas isso não chegou a acontecer, então eu não recebi R$ 1 a mais do contrato. E lembrando que esse era um contrato padrão; na época, com todos os meus outros contratos, com outras empresas, era assim. Não eram só bets, todos os outros eram assim", disse.





A apresentadora disse que o contrato de divulgação com a bet Esportes da Sorte, já encerrado, era de 18 meses. A influencer afirmou ter contrato hoje com outra empresa.

O habeas corpus do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes obriga Virgínia a comparecer ao depoimento e a responder sobre os demais investigados, mas diz que ela pode ficar em silêncio sobre perguntas que possam incriminá-la.





Virgínia foi convocada pela comissão na condição de testemunha, mas a defesa dela alegou ao Supremo que uma convocação (em vez de um convite, em que a pessoa não é obrigada a comparecer) "escancara a sua posição de pessoa investigada".

A convocação de Virgínia foi feita em novembro do ano passado pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), para "investigar o papel de influenciadores de grande alcance na promoção de jogos de azar e apostas online".





"A convocação de Virgínia Fonseca, apresentadora, empresária e influenciadora digital, é justificada por sua expressiva popularidade e relevância no mercado digital, onde exerce forte influência sobre milhões de seguidores em diversas plataformas", diz a senadora.

A relatora acrescenta que Virgínia também pode ajudar "a esclarecer possíveis conflitos éticos e a necessidade de regulamentação adequada" da propaganda de bets.





Virgínia começou o depoimento com um breve relato de sua trajetória e disse estar nervosa. "Que Deus abençoe nossa audiência, bora pra cima".



