Eliana se diverte ao ser comparada com Hailee Steinfeld no Met Gala

"Só deu brasileiras no Met Gala2021. Anitta, Eliana, Gabi Melim", brincou uma internauta. "Gente mentira que é a Hailee! Está parecendo a Eliana", completou outra. "Acordei e vim ver se a Hailee fantasiada de Eliana no MET foi só um sonho, não foi", escreveu uma terceira.

A apresentadora Eliana, 47, foi comparada com a cantora norte-americana Hailee Steinfeld, 24, após o tapete vermelho do baile Met Gala , que aconteceu nesta segunda-feira (13). A artista apareceu com cabelos loiros e criou comparações na Internet.

Em seu Instagram, a apresentadora respondeu aos comentários e brincou com a comparação. "Nem eu sabia que estaria no Met Gala 2021! Anitta te encontro no tapete vermelho, me espera amiga", escreveu Eliana.

Ainda no evento, a cantora Anitta, 28, usou um vestido preto com decote e uma fenda poderosa para sua estreia no Met Gala, maior festa mundial do mundo da moda, realizado anualmente Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Trata-se do retorno do baile, que não ocorreu no ano passado por causa da pandemia.





O vestido da cantora foi desenhado pelo estilista Peter Dundas e escolhido por Anna Wintour, editora da edição americana da Vogue. Nos pés, ela usa sandálias da marca Alexandre Birman (são duas, uma cravejada em zircônias para o tapete vermelho e outra com tiras de cristais para a festa), produzidas exclusivamente para a ocasião.





"Fico muito honrada pelo convite para participar de um eventos mais aguardados do ano em todo mundo", comentou a brasileira. "Pouca gente sabe, mas o evento é beneficente, em prol do instituto de vestuário do Museu de Arte Metropolitano, em Nova York. Isso me deixa mais animada ainda!"