Elon Musk aumenta a família com Shivon Zilis e se torna pai do 12º filho

Elon Musk, homem mais rico do mundo atualmente, ganhou mais um herdeiro. O empresário compartilhou que sua mulher, Shivon Zilis, deu à luz novamente no começo deste ano, mas não revelou o nome nem o gênero da criança. O bebê é o 12º filho do bilionário.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O nascimento da criança foi mantido em segredo por Musk e acabou sendo revelado após várias especulações da imprensa norte-americana. O parto tornou-se público na sexta-feira (21), pela Bloomberg.

Publicidade



Logo em seguida, o proprietário da X (antigo Twitter) rebateu a informação em entrevista ao site Page. Ele disse que divulgar um comunicado sobre o nascimento do filho seria "bizarro" e que toda a família dele e da economista estavam cientes da gravidez.



Musk e Zilis já eram pais de Strider e Azure, nascidos em 2021. Os gêmeos chegaram apenas um mês antes de o bilionário e a cantora Grimes, sua ex-mulher, terem Exa Dark Siderael gerada por uma barriga de aluguel. Os dois também são pais de X (nascido X AE A-12), de 4 anos, com quem o magnata foi visto no Super Bowl deste ano.

Publicidade



Outros herdeiros de Musk sãos gêmeos Griffin e Vivian e os trigêmeos Kai, Saxon e Damian, frutos da relação com a ex-mulher Justine Musk. O filho mais velho do ex-casal, Nevada, teve morte súbita dez semanas após nascer.



O dono da Neuralink, da Tesla e da SpaceX já disse publicamente que está preocupado com o declínio da população mundial e defendeu medidas para impulsionar a taxa de natalidade.



Segundo uma lista divulgada nesta segunda-feira (24) pela Forbes, Elon Musk tem uma fortuna estimada pela Forbes em mais de US$ 214 bilhões -o equivalente a R$ 1,1 trilhão, na cotação atual.