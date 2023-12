Emily Garcia dá carro de R$ 260 mil de presente para segurança

A modelo e influencer digital Emily Garcia, natural de Londrina, deu um carro Jeep Compass 0 km, avaliado em R$260 mil, para seu segurança particular.





O carro, segundo ela, foi um presente de agradecimento. Em suas redes sociais a influencer postou o momento da entrega das chaves em que diz para o segurança: “Agradecer toda a sua lealdade, toda a parceria que você tem comigo e com o Miguelzinho [filho de Emily]”.

Pelos stories do Instagram, Emily filmou a reação do segurança, Shrek, ao receber o presente. No vídeo, é possível ver a reação de surpresa dele, que não se aguenta e chora de emoção. O segurança trabalha para Emily há cerca de três anos.





A modelo e influencer acumula cerca de 16,3 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha seu dia a dia, suas viagens e sua maternidade.





Confira o vídeo do momento: