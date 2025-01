Meghan Markle adia retorno à televisão devido aos incêndios em Los Angeles

O retorno de Meghan Markle à televisão vai demorar mais um pouco. A atriz e duquesa de Sussex, que pausou a carreira após o casamento com o príncipe Harry, vai estrelar a série "Com Amor, Meghan" (Netflix).





A estreia estava prevista para 15 de janeiro e foi postergada para 4 de março devido aos incêndios de Los Angeles. O programa foi gravado em Montecito, no sul da Califórnia, onde o casal mora, estado severamente atingido por incêndios florestais. O número de mortes chega a 24.





"Sou grato aos meus parceiros da Netflix por me apoiarem no adiamento do lançamento, enquanto nos concentramos nas necessidades das pessoas afetadas pelos incêndios florestais no meu estado natal, a Califórnia", disse ela em comunicado divulgado pela plataforma de streaming.





A série é definida como um "tributo de coração à beleza do sul" do estado e vai falar sobre gastronomia e jardinagem junto com convidados. Alguns dos nomes são os chefs de cozinha Roy Choi e Alice Waters e a atriz Mindy Kaling.





De acordo com a imprensa americana, o casal teria acolhido amigos que foram afetados pelo mega incêndio.