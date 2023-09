Estado de saúde de Mingau, do Ultraje a Rigor, é grave

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor, segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira (4) pelo Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or. De acordo com a instituição, o estado de saúde dele é grave.



O baixista, que completou 56 anos no domingo (3), foi hospitalizado após ser baleado na cabeça em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, na noite de sábado (2).

Publicidade

Publicidade





Segundo a assessoria do hospital, Mingau passou por uma cirurgia intracraniana de emergência na tarde de domingo e segue recebendo toda a assistência necessária, sob os cuidados do neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira.





Mingau foi atingido enquanto passava com seu carro pelo bairro Ilha das Cobras. Ele estava acompanhado de um amigo, que prestou depoimento na manhã de domingo (3) e disse que os dois tinham ido fazer um lanche na Praça do Ovo.

Publicidade





De acordo com a Polícia Civil, o bairro é dominado pelo tráfico e é conhecido por ser um ponto de compra e venda de drogas. A polícia investiga se o carro de Mingau foi confundido pelos traficantes. O veículo, um Ford Ranger preto, foi apreendido.





Outra hipótese da Polícia Civil é que o músico tenha ido à Ilha das Cobras para comprar drogas. Foi o que disse inicialmente à Polícia Militar o amigo que estava com Mingau. Depois, ao ser ouvido na delegacia, ele mudou a versão.

Publicidade





Um suspeito de envolvimento no ataque foi preso na tarde de domingo e, nesta segunda (4), mais três suspeitos foram detidos, segundo o delegado Marcelo Russo, que investiga o caso.





APELO DA FILHA

Publicidade





Após ser baleado, o músico foi levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda. Como o local não contava com neurologista, ele foi transferido para São Paulo no início da tarde de domingo, em uma UTI aérea.





Na ocasião, a filha de Mingau, Isabella Aglio, utilizou sua conta no Instagram para fazer um pedido aos fãs. "O estado é delicado. Eu queria pedir para vocês: orem pelo meu pai, por favor."





"Que a cirurgia corra bem, que ele volte, que ele fique sem sequelas. Não sei. Só rezem e orem pelo meu pai, independente do que vocês acreditem", acrescentou.





Mingau é baixista da banda paulista Ultraje a Rigor desde 1999 e tem uma pousada em Trindade, distrito de Paraty.