Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, é baleado na cabeça em Paraty (RJ)

Rinaldo Oliveira Amaral, 56, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça durante a madrugada deste domingo (3) em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Ele é baixista da banda paulista Ultraje a Rigor desde 1999. A informação foi publicada por Roger Moreira, vocalista do grupo.







"Mingau, nosso baixista, foi baleado na cabeça. Está em Paraty e precisa de um neurocirurgião. Se alguém souber de algum disponível, por favor, avise", escreveu Roger no X, antigo Twitter.





Pouco depois, o músico realizou nova publicação. "Já conseguimos tudo de que precisávamos. Mingau já está sendo atendido. Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer."

Mingau passava pelo bairro Ilha das Cobras quando foi atingido. O músico foi levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda e aguarda transferência para São Paulo.





Segundo a assessoria do Ultraje a Rigor, o baixista foi levado para o Hospital São Luiz Itaim, na capital paulista, por meio de aeronave com unidade de tratamento intensivo, oferecida a Mingau pelos empresários Fernando Parrillo e Fabrício Mourão.

Parrillo é CEO da Prevent Sênior, e a aeronave usada para transportar a vítima é da Air Jet, braço de operadora de saúde focado na condução de pacientes.





Mingau chegou ao Hospital São Luiz por volta de 13h50 deste domingo e passa por avaliação neurológica na unidade hospitalar.





A Polícia Civil está investigando o caso e se Mingau teria sofrido tentativa de assalto. Uma testemunha já foi ouvida.





Postagens no X sugerem que o baixista teria sido vítima de um assalto. As mesmas publicações mostram um veículo, cujo dono seria Mingau, com marca de balas.