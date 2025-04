Ex-conselheira do Nubank, Anitta vira embaixadora do Mercado Pago

O Mercado Pago, banco do Mercado Livre, anunciou nesta terça-feira (22) a cantora Anitta como embaixadora. Defendendo a inclusão financeira, a artista foi membra do conselho de administração do Nubank de 2021 a 2022.





"Meu relacionamento com banco digital não estava rendendo. E quando não está rendendo, melhor mudar né? Vai ficar roxo de vontade?", diz Anitta na nova campanha do Mercado Pago.

A empresa Argentina também lançou uma nova identidade visual, trocando o azul por amarelo.

Para atrair novos clientes, o Mercado Pago anunciou um investimento promocional com rentabilidade de 112% do CDI, ao depositar mais de R$ 1 mil na conta ou sendo cliente Meli+.

Recentemente, o grupo anunciou ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) R$ 34 bilhões de investimento no Brasil. Segundo André Chaves, líder do Mercado Pago no Brasil, a maior parte deste valor irá para o banco.





"Já faturamos mais de R$ 24 bilhões no Brasil, mas ainda somos pequenos. Vamos continuar investindo e vamos conseguir ser o banco digital mais relevante da América Latina", diz Chaves.

A marca está com um marketing ofensivo no Brasil, patrocinando diversos eventos, como o último Carnaval de rua.





Em 2024 também foram gastos R$ 2 bilhões em benefícios, como cashback e promoções.

"Crescemos 30% a base de usuários, ante 10% da média de mercado", afirma Chaves.





Segundo o executivo, o banco foi o que mais ganhou market share no ano passado. Já os ativos sob gestão cresceram 111%.