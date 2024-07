Ex-Rouge, Karin Hils, revela que fez um aborto no começo da carreira

A ex-Rouge, Karin Hils, revelou que fez um aborto no início da sua carreira. A informação foi compartilhada em entrevista ao podcast "Pod, Não Pod ou Depende", em episódio com o tema "Ser mãe é instinto?".





Com 45 anos, a cantora e atriz, ao ser perguntada sobre a vontade de ser mãe, conta que nunca teve esse desejo. "Desde pequenininha eu sonhava em ter meu apartamento, eu sonhava em morar no Rio de Janeiro, em ser independente."





Para ela, o trabalho sempre foi a prioridade. Assim, no ínicio do grupo musical Rouge, em 2002, ela revelou que fez um aborto. "Na verdade eu já fui mãe, assim que eu entrei no Rouge, dois ou três meses depois, eu engravidei e fiz um aborto. Eu estava ensaiando para poder fazer o carnaval em Salvador."

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ela ainda detalha que, na época, comunicou o pai e não recebeu apoio para seguir com a gravidez. "Ele falou bem assim 'você é doida, o que você vai fazer com sua vida?' e 'você demorou tanto pra poder chegar até aqui' e ali eu já entendi o recado."







No auge da divulgação do Rouge, um contrato para seguir e shows para fazer, uma gravidez não se encaixava nos planos. "A vida é feita de escolhas e eu escolhi seguir a minha carreira. Eu não tive muito tempo pra pensar a respeito", detalha.

Publicidade





Apesar dos estigmas que acompanham o asusnto, a cantora explica que a decisão não afetou o seu emocional. "Eu fiz esse aborto e segui com a minha vida, nunca mais nem lembrei disso, não foi uma coisa que foi me acompanhando ao longo da minha vida."





Depois da revelação, ela ainda conta que nem teve tempo para processar o que tinha acontecido, e que só foi levar o assunto para a terapia depois de começar a interpretar papéis de mães no teatro.

Publicidade





*Sob supervisão de Fernanda Circhia