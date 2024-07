Vencedora de cinco Grammys, Dionne Warwick vem ao Brasil para dois shows

Cinco vezes vencedora do Grammy, Dionne Warwick vem ao Brasil em outubro para apenas duas apresentações. Uma das lendas da música internacional, ela chega ao país logo após ser homenageada, no dia 19 de outubro, no The Rock & Roll Hall of Fame nos Estados Unidos.





Os shows da turnê “One Last Time” no Brasil serão no dia 26 de outubro, na Vibra São Paulo e no dia 27 de outubro, no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. Neles, Warwick cantará os seus maiores sucessos, como “That's What Friends Are For”, “I'll Never Love This Way Again” e “Heartbreaker”, entre muitos outros.

Aos 83 anos, Dionne coleciona novos prêmios em sua brilhante carreira. Em dezembro de 2023, foi uma das cinco personalidades escolhidas para o Kennedy Center Honors, por sua contribuição com a cultura americana.





A cerimônia de gala de entrega do prêmio aconteceu no Kennedy Center Opera House, em Washington (EUA). E no The Rock & Roll Hall of Fame, em outubro, a homenagem será por sua influência e contribuição para a música mundial.





A artista vem se despedindo dos palcos em grande estilo, com apresentações em que seus milhares de fãs têm a chance de ouvir, ao vivo, um repertório histórico e icônico, repleto de sucessos que alcançaram o topo da lista das músicas mais tocadas no mundo.





