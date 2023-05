FAB apresenta na próxima semana resultado de perícia à família de Marília Mendonça

O órgão responsável pela perícia é o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB. Em nota enviada à reportagem, a entidade afirma que vai mostrar os resultados aos familiares e representantes legais da cantora primeiro para, depois, disponibilizar o relatório final no site "para promover o amplo acesso e transparência das informações investigadas".

As investigações sobre o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça, em novembro de 2021, foram concluídas e a FAB (Força Aérea Brasileira) vai apresentar, na próxima segunda-feira (15), o resultado em reunião privada com a família da cantora.

A equipe da cantora Marília Mendonça lançou na noite desta quinta-feira (21) o primeiro volume do EP (conjunto de músicas, mais curto que um álbum) póstumo "Decretos Reais".

A equipe da cantora Marília Mendonça lançou na noite desta quinta-feira (21) o primeiro volume do EP (conjunto de músicas, mais curto que um álbum) póstumo "Decretos Reais".

Equipe de Marília Mendonça lança EP póstumo com sucessos da música brasileira

Equipe de Marília Mendonça lança EP póstumo com sucessos da música brasileira





O acidente ocorreu na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, e matou outras quatro pessoas - Abicieli Silveira Dias Filho, assessor e tio da cantora, Henrique Ribeiro, seu produtor, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.





Em 2022, um ano após o ocorrido, a Polícia Civil de Minas Gerais descartou um mal súbito do piloto ou uso de substâncias psicotrópicas, mas divulgou que o comandante se distanciou do padrão que é comum nos pousos do aeroporto da região. Desta forma, a aeronave saiu da zona de proteção, onde todos os obstáculos são sinalizados.