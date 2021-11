Avião com Marília Mendonça cai em MG; cantora foi resgatada, diz assessoria

O avião em que a cantora Marília Mendonça estava viajando caiu em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (5). Mais quatro pessoas estavam na aeronave. De acordo com a assessoria da cantora, ela já foi resgatada e passa bem. O Corpo de Bombeiros não confirma a informação.

Além da cantora, estava um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto.





A aeronave estava apta para voar, em situação regularizada e com autorização para o translado. Com capacidade para seis passageiros, era um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás. Ainda não há posicionamento oficial da empresa sobre o acidente.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Samu, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, acompanham o resgate.







Algumas horas antes do acidente, Marília havia postado um vídeo mostrando que estava embarcado. A cantora estava indo fazer um show em Minas Gerais. (Com informações do G1, UOL e Folhapress).





A matéria em atualização.