Fabio Porchat é criticado nas redes sociais após fazer piada com caso de idoso morto em banco

O caso do idoso morto em uma agência bancária tomou os noticiários. Fabio Porchat participou do Encontro com Patricia Poeta nesta quinta-feira (18) e fez uma piada sobre a notícia. O gesto foi mal recebido por alguns internautas.



Ele foi ao programa para comentar a estreia da nova temporada do Que História É Essa, Porchat. No início da atração, ele sentou atrás de uma mulher da plateia e segura o braço direito dela.

"Ela adorou a estreia do programa ontem, estava assistindo muito e ela riu muito. Foi muito bacana", disse ele enquanto chacoalhava a mão da espectadora e levantava sua cabeça, que pendia para a frente.



Os gestos referem-se ao vídeo gravado por funcionários de uma agência bancária que desconfiaram da atitude de uma mulher que dizia acompanhar seu tio para sacar um empréstimo. A polícia investiga se na terça (16) Paulo Roberto Braga, 68, já estava morto quando Erika Nunes, 43 tentou retirar o dinheiro. A defesa nega. Ela está presa e aguarda audiência de custódia.



"Nem tudo é para brincar, o que o Fábio Porchat fez foi ridículo e desumano, não admiro ele mais, tem coisa que não é para levar para o lado do humor", escreveu um perfil que se identifica como Maciele Santos.

"Qual o limite do humor? Que tristeza isso", opinou Diego. "Não acho de bom tom essa brincadeira num programa de televisão", falou Danusia Oliveira.