Família de Agnaldo Rayol publica nota sobre demora no socorro do cantor

Familiares de Agnaldo Rayol, morto aos 86 anos no dia 4 de novembro, emitiu uma nota nas redes sociais alegando demora no atendimento de socorro ao cantor.





Em nota publicada, a família detalhou os passos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a chegada no apartamento onde o artista morava em São Paulo, onde ele sofreu uma queda. "Após apuração das imagens, constatamos que o tempo total –desde a primeira ligação ao Samu até a saída da ambulância em direção ao hospital– foi de 1h22 minutos."





O artista bateu a cabeça ao cair durante a madrugada, enquanto ia ao banheiro. A lesão gerou um corte. Durante a espera, os familiares contaram que houve muito sangramento e tiveram de usar três toalhas para conter o sangue. "Foi oferecido auxílio telefônico pelo Samu, pois o cantor apresentava sangramento intenso".





O comunicado relata passo a passo e os horários do socorro ao cantor. "A primeira ligação para o SAMU foi feita em 04/11 às 3h30. A ambulância chegou à entrada do edifício às 4h19, ou seja, 49 minutos após a primeira das quatro ligações realizadas", afirmou a nota. "Os profissionais entraram no prédio às 4h22 e, após prestar atendimento, saíram com o cantor na maca às 4h38. A ambulância fechou suas portas às 4h41 e permaneceu parada no local até as 4h52, totalizando 14 minutos em frente ao edifício antes de seguir para o hospital HSANP, localizado a 1,8 km de distância".





A nota ainda diz que o cantor chegou ao hospital consciente, mas foi diagnosticado com traumatismo craniano e morreu às 8h30 do mesmo dia.





A voz de barítono marcou a vida profissional de Rayol. É um tipo de extensão vocal acima do tenor, que mescla o grave e o aveludado, de forma menos intensa do que a dos baixos.





Seu repertório era repleto de músicas românticas. Estão entre seus grandes sucessos as interpretações que ele fez de canções italianas como "Mia Gioconda" e "Tormento d'Amore", esta usada na abertura da novela "Terra Nostra", da TV Globo.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.