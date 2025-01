Faustão é internado em hospital de São Paulo

O apresentador Fausto Silva, 74, está internado no Hospital Albert Einsten, na zona sul de São Paulo, para o tratamento de uma infecção. A informação foi confirmada pela família de Faustão à Folha de S.Paulo na noite desta quarta-feira (22).





O apresentador está bem, conversa com os familiares e seu estado de saúde é considerado bom para os médicos. A previsão é que Faustão permaneça ainda alguns dias no hospital e uma alta médica poderá acontecer no final de semana.