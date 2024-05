Felipe Neto arrecada mais de R$ 1,6 milhão em campanha para levar água ao Rio Grande do Sul

O empresário e influenciador Felipe Neto já conseguiu arrecadar mais de R$ 1,6 milhão para o Rio Grande do Sul. Pelas redes sociais, ele criou uma vaquinha online por meio de uma chave Pix.



Segundo ele, a ideia é levar água potável para as áreas onde as pessoas estão desesperadas no estado.

A FAB (Força Aérea Brasileira) levará nesta quarta (8) purificadores comprados com o dinheiro, o que ajudaria muitas regiões.



Só nas primeiras 4 horas de vaquinha a arrecadação já passava de R$ 1 milhão. "Acordamos com quase R$ 1,7 milhão arrecadados! Com o que eu vou doar, faltam R$ 2,5 milhões. Precisamos de você", escreveu Neto na manhã desta terça (7) no X.



Muitos outros famosos e influenciadores têm ajudado o estado, como Whindersson Nunes, Pedro Scooby e Caíque, goleiro do Grêmio, que usou jet ski para socorrer vítimas das enchentes.