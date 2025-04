Felipe Neto diz que é pré-candidato à Presidência em 2026

O influenciador digital Felipe Neto publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira (3) dizendo que é pré-candidato à Presidência da República nas próximas eleições. Na mesma gravação, ele anunciou o lançamento de uma rede social chamada Nova Fala.





"Eu anuncio a minha pré-candidatura à Presidência da República. E este não é um gesto de vaidade, por que eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego para o resto da vida", disse ele.





"Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo: o uso das redes [...] Não há escapatória nenhuma, então por que não usar a dependência das redes a favor do povo?", continua ele.





Em seguida, Felipe Neto afirma que lançará a rede social como "uma espécie de laboratório onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro".





Ele então compara a nova rede a um ministério: "ainda vou definir qual, talvez o da verdade".





Felipe Neto tem um histórico de reviravoltas na política.





Em fevereiro, ao retomar seu canal e anunciar conteúdos novos no YouTube, ele afirmou que o último ano teve muita confusão, problemas e polêmicas e disse que se manteria longe do assunto para focar em si mesmo e em seus projetos, porque sentia que sua vida tinha mudado de rumo.





Junto ao post, ele escreveu: "Amanhã, ao meio-dia, tudo isso começa. Uma nova forma de você obter mais do verdadeiro conhecimento..."





Procurada, sua assessoria de imprensa não deu mais informações e disse apenas que em breve serão divulgadas novidades.