Fernanda Montenegro conquista recorde do Guinness com leitura de Simone de Beauvoir

A leitura dramática de Fernanda Montenegro de Simone de Beauvoir no parque Ibirapuera, em São Paulo, conquistou um recorde no livro Guinness.





A veterana da televisão brasileira recebeu um prêmio de maior público em leitura filosófica. Em 18 de agosto de 2024, 15 mil pessoas estiveram presentes para vê-la apresentar o espetáculo "Fernanda Montenegro Lê Simone de Beauvoir".





"Fui agraciada esta noite com a notícia do recorde mundial Guinness World Record pela apresentação no parque do Ibirapuera. Divido em agradecimento, este prêmio, com todo o público que esteve presente neste grande encontro entre arte e educação", escreveu Fernanda em seu perfil oficial de Instagram.





Na peça, ela era acompanhada de uma mesa, uma cadeira, um copo d'água e um bloco de papéis. A temporada foi em celebração aos 80 anos de carreira de Fernanda.





