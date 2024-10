Fernanda Torres e Selton Mello posam com Terry Crews nos EUA e encantam web

Fernanda Torres, 59, e Selton Mello, 51, compartilharam um encontro com o ator Terry Crews, 56, nesta quarta-feira (30).





A dupla de brasileiros surgiu sorridente ao lado do astro de "Todo Mundo Odeia o Chris" e "Brooklyn 99". "Eu, Selton Mello e Terry Crews no Festival de Cinema Brasileiro em Hollywood", disse a atriz no Instagram.

Fãs e seguidores ficaram encantados com o encontro de ícones.





"Terry Crews, gentileza passar na agência da receita federal mais próxima e retirar seu CPF", brincou um perfil.





"Só me vem na cabeça Bernardo, Vani e Julius. Que encontro!", disse outro internauta, citando personagens do trio.





Fernanda e Selton seguem na divulgação do filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. O longa abriu o Festival de Cinema Brasileiro em Hollywood deste ano.





A produção tem sido aclamada mundo afora e tem chances de representar o Brasil no Oscar.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.