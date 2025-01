Fernanda Torres posta foto de seu look a caminho da cerimônia do Globo de Ouro

Fernanda Torres está a caminho da 82ª edição do Globo de Ouro, na qual concorre pelo prêmio de melhor atriz em filme de drama por seu trabalho em "Ainda Estou Aqui". O longa de Walter Salles também disputa o título de melhor filme falado em língua não inglesa.





A atriz postou uma foto no seu Instagram em que aparece maquiada e sorrindo, com os cabelos penteados para trás, dentro de um carro.





O look de Torres deve ser todo preto, com brincos e outros acessórios brilhantes, muito similar ao seu visual na foto publicada na conta oficial do Oscar.





A cerimônia, apresentada pela comediante Nikki Glaser, será transmitida ao vivo, diretamente de Los Angeles, pelo streaming Max e o canal pago TNT, a partir das 22h do horário de Brasília. A partir das 20h30 já é possível acompanhar também o tapete vermelho pelo canal E! Entertainment.